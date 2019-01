Beurs wijst je de weg naar Stedelijk Lyceum philippe truyts

17 januari 2019

14u55 0 Antwerpen Twintig scholen, vijf studiedomeinen en 140 studierichtingen: wie wil weten wat het Stedelijk Lyceum in petto heeft, trekt best naar de ‘Interessebeurs’ op zaterdag 26 januari in het Zuiderpershuis.

De beurs is er voor leerlingen (en hun ouders) die binnenkort naar de secundaire school overstappen. Maar ook scholieren uit het eerste of tweede middelbaar die een andere school of studierichting overwegen, zijn welkom. De aanpak van de beurs is interactief. Het parcours voert je van de oudheid naar de toekomst. Zo ontdek je waar je interesses liggen. Zo staan er wetenschappelijke en technische proeven voor je klaar of kun je je behendigheid, zorgzaamheid of taalgevoel testen.

Elke stedelijke secundaire school (Stedelijk Lyceum is de koepelnaam) zal uitleggen hoe ze omgaat met de modernisering van het secundair onderwijs en waar de accenten liggen.

Praktisch: zaterdag 26 januari van 10 tot 15 uur, Zuiderpershuis, Waalse Kaai 14, 2000 Antwerpen.

www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceum