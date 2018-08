Betonrot in Den Bell: "Werken zullen jaar duren" 02 augustus 2018

02u48 0 Antwerpen In het stedelijk administratief centrum Den Bell aan het Francis Wellesplein is betonrot vastgesteld. De stad wil de schade definitef herstellen en verwacht dat de werkzaamheden één jaar in beslag zullen nemen.

Tijdens een jaarlijkse controle van het kenmerkende gebouw van 13 verdiepingen door Monumentenwacht werden barsten in de gevel en de daklijsten vastgesteld. Om gevaar voor de omgeving te voorkomen, haalden werkmannen de loshangende elementen meteen weg.





De stad Antwerpen is nu op zoek naar een aannemer voor de herstellingswerkzaamheden en heeft een bestek uitgeschreven.





De aannemer zou in december 2018 of januari 2019 kunnen beginnen. De werken zullen sterk afhankelijk zijn van het weer en nemen wellicht één jaar in beslag.





Controles

"Er is beslist om voor een duurzame, definitieve oplossing te kiezen en het betonrot volledig te neutraliseren. Op termijn zullen de controles van Monumentenwacht zelfs helemaal niet meer nodig zijn", luidt het op de communicatiedienst van de staf.





Het is niet de eerste keer dat Den Bell, waar een tweeduizendtal ambtenaren werken, schade oploopt. In 2010 - het jaar waarin de stadsdiensten naar Den Bell verhuisden - kwam een boordsteen van de dertiende verdieping aan de zijde van het binnenplein naar beneden. Er vielen toen gelukkig geen gewonden. (BJS)