Betonmolen draait het snelst in provincie Antwerpen 29 augustus 2018

02u32 0 Antwerpen Van alle Vlaamse provincies draait de betonmolen het snelst in de provincie Antwerpen. Een kwart van het nieuwe beton dat de afgelopen 10 jaar gestort werd, kwam in een van de Antwerpse gemeenten terecht, elke dag verdween 1,5 hectare open ruimte onder het beton.

Dat blijkt uit het betonrapport van Natuurpunt waarmee de natuurvereniging de gemeenteraadsverkiezingen aangrijpt om de betonstop in de lokale bestuursakkoorden te proberen te krijgen. Zeker in de Antwerpse Kempen gaan de betonboeren hard, in Hoogstraten al helemaal. Daar draait de betonmolen vier keer harder dan in de rest van Vlaanderen. Ook Wuustwezel, Merksplas en Brecht zien een hoge ontwikkeling van nieuwbouw voor wonen, industrie en landbouw. In Boom, Niel en Mortsel is een omgekeerde beweging merkbaar.





In de stad Antwerpen is 42% van de oppervlakte intussen verhard en elke dag komt daar 378 vierkante meter bij. Antwerpen staat daarmee op de derde plaats qua verharding, het Vlaamse gemiddelde ligt op 14%. Ook is 68% van de ruimte ingenomen voor wonen, mobiliteit en recreatie. Nergens in Vlaanderen wonen we ook zo kort op elkaar als in Antwerpen, met 93 inwoners per hectare, tegenover gemiddeld 25 in Vlaanderen.





Ondanks de inbreiding lijkt de bouwwoede lang niet bedwongen. Van alle Vlaamse gemeenten is er in Antwerpen 44.040 hectare bedreigd door beton. Daarmee is de stad de gemeente waar de meeste open ruimte ingekleurd is als bouwgrond.





(DILA)