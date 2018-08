Betaalbare Doktoren komt naar Eilandje IMMPACT BOUWT VASTGOEDPROJECT MET DAKTUIN NINA BERNAERTS

18 augustus 2018

02u33 0 Antwerpen Immpact plant de bouw van een woontoren aan Park Spoor Noord. Het gebouw komt naast het nieuwe ziekenhuis en het Kempisch Dok en kreeg de naam 'Doktoren'. "Ondanks wat de naam doet vermoeden, hoef je geen doktersinkomen te hebben om er te kunnen wonen", vertelt Stefan Willaert van Immpact.

Het nieuwe ZNA-ziekenhuis wordt momenteel al in sneltempo opgetrokken, maar binnenkort start ook de bouw van een woontoren met 154 woningen. De toren zal als blikvanger kunnen concurreren met het ziekenhuis.





"Het wordt een fantastisch project aan de rand van de stad dat vlot te bereiken is, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. Via de nieuwe tramlijn voor de deur raak je snel van en naar het centrum. Bewoners zullen er ook kunnen parkeren. Bovendien genieten ze vanuit hun appartement van het weidse zicht op het Kempisch dok en de haven daarachter", vertelt Stefan Willaert van Immpact. De architect, Luc Binst, maakte er een opvallend bouwwerk van. De toren springt halverwege mee in met het ziekenhuis en beschikt over een groene daktuin. "En bomen horen daarbij. Zodat bewoners hun toren van ver kunnen herkennen. Een deel van die tuin willen we ook als gemeenschappelijke ruimte openstellen aan bewoners."





Een andere troef van de Doktoren is de betaalbaarheid van de flats. Appartementen met 1 slaapkamer zijn te koop vanaf 169.000 euro en wooneenheden met 2 slaapkamers vanaf 209.000 euro. Een prijs die elders op het Eilandje eerder moeilijk te vinden is. "Door de hoge prijzen raken veel woningen niet verkocht. Wij drukten de prijs door compacter te bouwen en in de hoogte te gaan."





Geen studio's

De projectontwikkelaar benadrukt dat 'compact' niet hetzelfde is als klein. "We bouwen hier géén studio's. Het kleinste appartement zal ongeveer 60 vierkante meter zijn. Daarbij zullen mensen die ruimer willen wonen ook de mogelijkheid krijgen om appartementen te koppelen. Door deze optie aan te bieden, zorgen we voor een gezonde, sociale mix" zegt Philippe Janssens. De projectontwikkelaar kreeg recent nog kritiek te slikken over de té kleine appartementen in de 'Lichttoren', ook in Park Spoor Noord.





"Elke projectontwikkelaar die zich waagt aan een eerste toren zal fouten maken. Alleen al de bouw van de technische ruimte wordt onderschat. Kabels trekken voor zes verdiepen is één ding, maar voor 22 moet je plots veel meer ruimte voorzien. Dan verlies je woonruimte. We hebben veel geleerd uit de bouw van de Lichttoren en ook de London Tower. Die ervaring nemen we mee naar de Doktoren."