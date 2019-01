Bestuurster geeft per ongeluk te veel gas: twee geparkeerde wagens beschadigd Toon Verheijen

02 januari 2019

14u27 0 Antwerpen Een 56-jarige vrouw is dinsdag in de late namiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Beatrijslaan.

De bestuurster van de wagen wilde in de Beatrijslaan ter hoogte van de Reigerstraat omkeren met haar wagen. Toen ze de draaibeweging inzette, gaf ze per ongeluk te veel gas en verloor ze de controle over het stuur. De wagen reed de Reigerstraat in en beschadigde twee geparkeerde voertuigen. Een van de wagens moest getakeld worden.

De bestuurster bleef ongedeerd, maar haar passagier van 56 moest voor verzorging naar het ziekenhuis.