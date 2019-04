Bestuurster (36) gekneld bij ongeval Sander Bral

03 april 2019

Een vrouw is maandagmiddag lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval aan de Jan Van Rijswijcklaan op het Kiel. De bestuurder van een vrachtwagen voegde in van de linker- naar de rechterrijstrook. De man van 32 jaar gaf toe dat hij de wagen rechts van hem niet opgemerkt had waardoor de aanrijding kon gebeuren. De vrouw van 36 jaar werd door de brandweer bevrijd en met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Geen van de betrokkenen reed onder invloed van alcohol of drugs.