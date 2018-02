Bestuurslid moskee in cel voor pedofilie 20 februari 2018

02u54 0 Antwerpen Ondervoorzitter Bachir B. van de moskee El Fath in de Ranststraat in Borgerhout zit in de gevangenis op betichting van pedofilie. Hij zou minstens één meisje van ongeveer 10 jaar hebben aangerand. De man geeft de feiten niet toe en wacht verder onderzoek af.

Bachir B. was veertien dagen geleden naar Marokko vertrokken. Een dag later barstte de storm over seksueel misbruik op minderjarige kinderen van de koranschool, verbonden aan moskee El Fath, los. Het moskeebestuur kreeg te horen dat een imam een gsm-filmpje had gemaakt waarop te zien is hoe Bachir B. minstens één meisje bepotelt en zich bevredigt.





Het filmpje was twee maanden geleden gemaakt. De imam is ondertussen zelf opgestapt in de moskee. Hij gaf het filmpje wel door aan een andere imam die op zijn beurt het moskeebestuur inlichtte.





Bachir B. keerde vorige donderdag op vraag van het Antwerpse gerecht terug vanuit Marokko.





Zelf teruggekeerd

Advocaat Kris Luyckx: "Toen de heisa losbrak, heb ik op vraag van mijn cliënt contact genomen met justitie. Hij is dan met de eerstvolgende vlucht teruggekeerd en heeft zich vorige vrijdag vrijwillig aangeboden bij de onderzoeksrechter."





Toezichter

Over de feiten zelf kan Luyckx niet veel kwijt. "Mijn cliënt nuanceert dat er kinderen zouden zijn aangerand. Hij had als toezichter bij de koranschool wel contact met de kinderen maar hij gaf zelf geen les."





De federale gerechtelijke politie zoekt uit of Bachir B. meer dan één slachtoffer heeft gemaakt en hoe lang die pedofiele praktijken al bezig waren.





Bachir B. is een zestiger, vader van acht kinderen en al twintig jaar verbonden aan de moskee El Fath in de Ranststraat. Hij genoot in zijn wijk heel wat aanzien als ondervoorzitter.





Het moskeebestuur nam vorige week zelf een advocaat onder de arm om zich burgerlijke partij te stellen in dit gerechtelijk onderzoek. Het is zowat de eerste keer dat een moskee in het Antwerpse krijgt af te rekenen met pedofilie. Een eerder pedofilieschandaal bij de kleuterschool De Blokkendoos op het Kiel zorgde voor hysterische reacties bij de allochtone gemeenschap. Achteraf bleek er niets aan de hand te zijn.





Het is dan ook opmerkelijk dat er nu nauwelijks reactie komt vanuit de moslimgemeenschap tegen het bestuur van de moskee. (PLA)