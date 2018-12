Bestuursakkoord socialer? Toch wel Ondanks felle kritiek toch wel wat sociale punten Nina Bernaerts

21 december 2018

21u44 0 Antwerpen De grote verbinding heet het 79-pagina tellende bestuursakkoord. In 599 punten en 7 hoofdstukken worden de lijnen van onze stad uiteengezet. N-VA schreef de tekst, sp.a plaatste uitroeptekens en Open Vld zette puntjes op i’s.

Veiligheid

Een veilige stad is het eerste punt, niet verwonderlijk met én Bart De Wever en Jinnih Beels in het college. Daar haalt Beels haar oude stokpaardje boven, er zal meer blauw op straat komen. Minder in de combi, wel te voet en met de fiets. De wijkwerking wordt geaccentueerd, dat er te weinig wijkagenten zijn, wil De Wever niet gezegd hebben. Ook het wagenpark wordt vergroend en daar maakt de burgemeester onmiddellijk werk van. De politie gaat overschakelen op elektrische wagens. Tegen rondtrekkende daderbendes wordt een derde cameraschild van ANPR camera’s rond de stad gebouwd, vooral buiten de ring. Alle voertuigen van de stad, de politie en de brandweer krijgen dashcams, om ook zo overtredingen op te sporen. De eengemaakte stadstoezicht krijgt meer personeel voor het gevecht tegen sluikstort, huisjesmelkerij en bouwovertredingen. Er komt ook een gesloten jeugdinstelling voor Antwerpse veelplegers. Het kiel krijgt stadsmariniers, een blauw punt in dit bestuursakkoord. The war on drugs wordt onverminderd voortgezet. Patserwagens en snelheidsovertreders riskeren hun wagen gewoon kwijt te geraken.

Cultuur



De stad wil ook opnieuw enkele topevenementen naar zich toe trekken zoals de Tall Ships Races en de Reuzen van Royal de Luxe. Er moet ook een jeugdfilmfestival komen. Verenigingen moeten verbonden worden via een platform. De A-kaart wordt pAs; alle stadsdiensten zouden op de kaart verzameld kunnen worden zoals een Velo-abonnement en de sorteerpas. Alle stedelijke musea zij vanaf nu op vrijdagavond gratis te bezoeken. De stad wil ook een eigen biënale organiseren als Europese avantgardestad. Het MAS moet Antwerpen centraal gaan zetten. Opvallend ook wat er niet in het akkoord staat: er is geen sprake van een nieuw voetbalstadion, beide clubs worden wel gefaciliteerd op eigen grond. Er wordt werk gemaakt van meer waterrecreatie. Er komt ook een G-sportbeleid.

Praktijktesten en conformiteitsattest

Een harmonieuze stad wil vooral verbinden, zegt Jinnih Beels. Hier halen de socialisten hun kluif binnen. Er komen praktijktesten, niet als flitspaal om individuen te straffen, wel als graadmeter om racisme op de woningmarkt te meten. De stad wil ook alle kinderen op de schoolbanken krijgen. De controles op misbruik van leefloon en sociale woning gaan onverminderd door. De barcelonanorm van 33 opvangplaatsen per 100 kinderen gaat naar 39 plaatsen. Er komt meer drugspreventie gericht naar jongeren. Er komt een meldpunt voor eenzaamheid, een onderschat probleem. De Antwerpse hondjes zullen zich kunnen verfrissen aan de Middenvijver in de eerste hondenzwemvijver van de stad.

5.000 nieuwe en vernieuwde woningen

Op vlak van wonen lijken de socialisten ook wel wat binnen te halen met enkele kostelijke maatregelen. De stad zet in op 5000 sociale woningen, een deel zal vernieuwd worden en een deel wordt nieuw gebouwd. Opvallend: de stad laat zijn ‘heilige’ 10 procent sociale woningen varen. Dat er dan procentueel bijkomen, is koffiedik kijken. Er komt ook een conformiteitsattest, alle huurwoningen moeten daarbij voldoen aan enkele eisen vooraleer de woning verhuurd mag worden. Opvallend nadat begin dit jaar de ontploffing van de Paardenmarkt plaats vond. De socialisten riepen toen ook op dat verhuurders dringend een keuring van hun panden moesten voorleggen, ze lijken die slag nu thuis te halen. De regel gaat in voor alle nieuwe huurcontracten in wijken die gevoelig zijn aan huisjesmelkerij. Verder komen er ook richtprijzen voor huurwoningen zodat de prijzen niet de pan uit swingen. Er wordt ook werk gemaakt van een ‘Antwerps Woonmodel’, waar huizen gekocht worden maar de grond niet. Ook sluikstort en het gevecht daartegen wordt uitvoerig toegelicht. Zo wil de stad nu ook op feestdagen dat de huisvuilophaling doorgaat.

Werk en onderwijs

De stad wil de strijd tegen ongekwalificeerde uitstroom tegen gaan. Jonge werklozen moeten ook kansen krijgen bij de stad, de VDAB en de private markt via partnerhsips. Werklozen worden aangemoedigd om opleidingen te volgen richting knelpuntberoepen. Alle werkzaamheden die de stad te wachten staat, zoals de Oosterweelverbinding, moeten ook tewerkstelling bieden aan de werklozen. In het onderwijs komen 11.000 plaatsen bij. Warme schoolmaaltijden worden ‘onderzocht op haalbaarheid’, deze worden dus niet onmiddellijk ingevoerd. Voor ondernemers worden de bestaande maatregelen doorgezet. Aan het Steen wil de stad ook de verdwenen Sint-Walburgiskerk blootleggen. De Middenvijver krijgt een echte stadscamping. Mogelijks verhuist ook de molen van Linkeroever naar de Hobokense Polder om het verhaal van Nello & Patrasche verder te ondersteunen. De haven van Antwerpen zal gaan samenwerken met Zeebrugge.

Mobiliteit

Op mobiliteit verandert vermoedelijk het minste. De eerder aangekondigde woonerven in de historische binnenstad, het bewonersparkeren en de knip aan Meirbrug, worden gerealiseerd. Er wordt verder ook ingezet op buurtparkings om de auto zoveel mogelijk van de straat te houden. Zo moeten op termijn ook het aantal parkeerplaatsen verdwijnen. De Turnhoutsebaan wordt ontbust en trams gaan ondergrond, dan krijgt de fietser meer plaats en wordt de straat ook vergroend. De stad wil ook inzetten op een modalshift en spoort verder multi-modaliteit aan door alle vervoersmogelijkheden aan te bieden via één pas. Voetgangers zullen binnenkort ook diagonaal kruispunten kunnen oversteken. De stad vraagt de NMBS ook om een internationale incheckbalie voor Zaventem te voorzien en hoopt dat de Eurostar ook een halte in Antwerpen krijgt. De LEZ-zone wordt verder ook verstrengd tegen 2020.

Stadsbestuur

De Wever wil ook voor een sterk bestuurde stad gaan. En die wil hij vooral financieel gezond houden. Daar zijn een aantal fiscale maatregelen voor. Zo zouden bedrijven in plaats van belastingen meer opcentiemen gaan betalen die prestatiegericht zijn en zodus eerlijker zouden moeten zijn. Ook in de Haven wil de coalitie en groene taxshift maar dat is nog niet concreet. De stad streeft er ook naar om zijn medewerkers diverser te krijgen, naar afspiegeling van de samenleving. De districten krijgen een stem in een overkoepelende vervoersregio om een breder beeld van de Antwerpse verkeersstromen te krijgen.