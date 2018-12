Bestuursakkoord kan groei luchthaven bemoeilijken philippe truyts

25 december 2018

17u53 0 Antwerpen Kunnen er nog toeristische bestemmingen bijkomen op de Antwerpse luchthaven of niet? Niet iedereen leest de tekst van het bestuursakkoord op dezelfde manier. De focus moet volgens dat akkoord liggen op zakenvluchten met ‘kleine vliegtuigen’. “We zouden wat meer uitleg willen krijgen van de stad”, zegt Piet Demeyere, woordvoerder van TUI Fly. Die maatschappij zorgt voor het leeuwendeel van het aantal passagiers in Deurne.

Voor sp.a zal de gemeenteraad voortaan moeten uitmaken of nieuwe bestemmingen een zakelijk of een meer toeristisch doel dienen. Koen Kennis (N-VA), die in de stad schepen voor Mobiliteit blijft, wijst erop dat de luchthaven zich nu in aantal vluchten al focust op zakenreizigers. In de milieuvergunning is niet het aantal passagiers het criterium. Want dan zou de balans altijd doorslaan naar toerisme. “Uiteindelijk is de Vlaamse regering bevoegd voor de luchthaven. Zij bepaalt wat daar wel of niet mogelijk is.”

Piet Demeyere (TUI Fly) beklemtoont dat zijn maatschappij perfect zakenvluchten kan aanbieden. “Wij volgen waar vraag naar is. Als het stadsbestuur focust op zakenroutes, ga ik ervan uit dat men dat als een haalbaar voordeel ziet. Ik ben vooral benieuwd naar de diepere uitleg achter die resolutie in het bestuursakkoord.” TUI Fly bood al zakenbestemmingen aan, zoals Berlijn, Milaan en Rome. Ze kenden te weinig succes en werden vrij snel geschrapt. De toeristische lijnvluchten naar Zuid-Europa slaagden wél. Dit jaar vestigt Antwerp Airport een absoluut passagiersrecord, net onder 300.000.

VLM was ook een uitgesproken aanbieder van zakenvluchten. De maatschappij legde eind augustus de boeken neer.