Bestuurder zwaargewond na knal tegen container 03 mei 2018

Een automobilist is gisteravond zwaargewond geraakt toen hij in het havengebied met zijn Smart tegen een zeecontainer knalde. Hij verloor de controle over het stuur, week van de weg af en reed frontaal op het gevaarte dat langs het wegdek stond. Vermoedelijk was hij in slaap gevallen achter het stuur. "De bestuurder zat gekneld in zijn voertuig toen onze teams arriveerden", weet Kristof Geens van Brandweer Zone Antwerpen. "We hebben het voertuig moeten doorknippen om de man in veiligheid te brengen. Hij is buiten bewustzijn naar het ziekenhuis vervoerd." Er was geen enkele andere partij bij het ongeval betrokken. Het voertuig is volledig vernietigd door de klap en de brandweeractie. (BSB)