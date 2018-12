Bestuurder zonder rijbewijs maait drie voetgangers van de stoep in Antwerpen en pleegt vluchtmisdrijf: vrouw (47) in levensgevaar Sander Bral

26 december 2018

17u47 0 Antwerpen Een vrouw is levensbedreigend gewond geraakt nadat ze woensdagmiddag in Antwerpen opzettelijk omver werd gereden door een dolle chauffeur. De vrouw (47) plaatste zich voor het voertuig van de bestuurder nadat die haar man (39) en zijn zus (23) al had aangereden bij een riskant manoeuvre. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf maar kon iets later gepakt worden door de politie. Hij wordt voorgeleid voor poging tot doodslag.

De historische binnenstad van Antwerpen werd woensdagmiddag opgeschrikt door een brutaal verkeersongeval. “De bestuurder van een personenwagen draaide op het kruispunt van de Sint-Katelijnevest met Kipdorp linksaf en wilde in één beweging een stilstaande tram ontwijken”, weet Willem Migom van de lokale politie van Antwerpen “Daardoor nam hij zijn bocht veel te groot en maaide hij een man (39) van het voetpad die aan het rode licht aan het wachten was. Zijn 23-jarige zus werd ook licht geraakt bij de aanrijding. De echtgenote van de aangereden man (47) wilde verhaal gaan halen bij de chauffeur met de nodige emotie. Ze plaatste zich voor het voertuig waarop de chauffeur gas gaf en haar omver reed. De vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en verkeert ondertussen in levensgevaar. Haar man raakte zwaargewond aan het been. Diens zus raakte slechts lichtgewond maar was wel in shock.”

“We kregen verschillende oproepen binnen en zijn onmiddellijk een zoekactie gestart naar de verdachte”, gaat Migom verder. “Met behulp van de informatie van getuigen werd het voertuig door onze camera’s opgepikt aan het kruispunt van de Korte Winkelstraat met de Molenbergstraat. Onze ploegen troffen het voertuig aan maar de chauffeur was al gaan vliegen. Een ploeg in burger heeft toezicht gehouden bij het voertuig. Een tijd later kwam de verdachte terug en kon hij gearresteerd worden. Hij legde een negatieve alcoholtest af maar kon geen geldig rijbewijs voorleggen en de papieren van zijn wagen waren ook niet in orde. Het gaat om een 42-jarige man die ter beschikking wordt gesteld van het parket.”

Aanvankelijk werd het incident tot verkeersongeval geclassificeerd maar de magistraat heeft dat in de loop van de dag opgedreven naar poging tot doodslag. Het voertuig is in beslag genomen en de verdachte zal worden voorgeleid.

De drie slachtoffers zijn van Portugese afkomst. Volgens getuigen woont de man in Antwerpen en is zijn familie op bezoek om kerst en nieuw te vieren. “Een Nederlandse toerist heeft een duidelijke foto kunnen nemen van de nummerplaat van die dolle chauffeur”, herbeleeft zaakvoerder Patrick Monsoy van Potato Farm, die getuige was van het ongeval. “Op die manier heeft de politie die man gelukkig snel kunnen vatten en kan er eventueel achterhaald worden wat hem bezielde.”

De eigenaar van een andere zaak uit de buurt, Bubble Waffle Café, zou zich als eerste om de slachtoffers bekommerd hebben maar wilde woensdag zelf niet reageren. “Die man is nog te erg onder de indruk”, gaat Patrick verder. “Hij probeerde het slachtoffer dat zijn been bezeerd had bij bewustzijn te houden. Door de pijn zakte die steeds weg. Ondertussen bekommerde hij zich over de zus die volledig in shock was. Erg knap dat hij zich zo inzette voor die twee slachtoffers. De vrouw die de wagen probeerde te stoppen zat vijftien meter verder rechtop, te leunen tegen een andere getuige. Ze was nog bij bewustzijn toen ze in de ziekenwagen gedragen werd. Ze riep heel de tijd op haar man, die intussen weer was weggezakt van de pijn. Erg om te horen dat haar toestand in het ziekenhuis verslechterde, hopelijk komt ze erdoor.”