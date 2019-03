Bestuurder ‘scoort’ vier keer: geen verzekering, dronken, onder invloed van drugs én hij stond geseind Toon Verheijen

31 maart 2019

16u13 0

Het verkeersteam van de zone West van de Lokale Politie Antwerpen heeft zaterdag een controleactie gehouden specifiek gericht op boorddocumenten. Van de vijftig voertuigen die gecontroleerd werden, waren er drie niet verzekerd. Acht bestuurders kregen een proces-verbaal omdat ze aan het telefoneren waren tijdens het rijden. Tenslotte hadden twee bestuurders te veel gedronken en werden twee bestuurders betrapt op het gebruik van drugs achter het stuur. Een bestuurder ‘scoorde’ vierdubbel: hij stond geseind, was niet in orde met de verzekering, had gedronken én had drugs gebruikt achter het stuur.