Bestuurder rijdt leeg terras in en vlucht weg 05 juli 2018

02u50 0

De politie heeft gisterenochtend rond 5.30 uur een oproep gekregen voor een verkeersongeval met vluchtmisdrijf aan de Sint-Jorispoort aan het Mechelseplein. Volgens getuigen was een bestuurder op een leeg terras van een café ingereden. Een paaltje en terrasmeubilair waren beschadigd. Een stamgast van een nabijgelegen café wilde de bestuurder confronteren, maar de auto reed meteen door. Een trambestuurder verklaarde even later aan getuigen dat hij een beschadigde wagen had gezien aan de Nationale Bank, maar die kon bij aankomst van de politie niet meer aangetroffen worden. Er werd op het terras wel een koplamp gevonden. De politie probeert de bestuurder op te sporen. (BSB)