Bestuurder opgepakt en in de cel 22 augustus 2018

Een interventieploeg van de politie heeft maandagnacht een wagen opgemerkt die het rode verkeerslicht negeerde op de Sint-Katelijnevest ter hoogte van de Minderbroedersrui. De ploeg zette de achtervolging in en kon de wagen uiteindelijk klemrijden op Kipdorp. De bestuurder mocht meteen mee met de politie, want er was gebleken dat hij nog een celstraf moest uitzitten. Zijn passagiers konden te voet naar huis, want de wagen werd door de politieagenten in beslag genomen. (VTT)