Bestuurder onder invloed van drugs gevat tijdens controleactie Sander Bral

22 maart 2019

15u31 0 Antwerpen Het verkeersondersteuningsteam van de regio City van de lokale politie van Antwerpen controleerde donderdag bestuurders op boorddocumenten. Naast enkele administratieve inbreuken werd er ook een positieve speekseltest afgenomen bij één van de automobilisten.

De actie startte rond drie uur in de middag en duurde tot ongeveer half tien. 119 voertuigen en 129 personen werden gecontroleerd in de Slachthuislaan en de Pastorijstraat. Twee gecontroleerde bestuurders hadden geen rijbewijs op zak, één wagen werd in beslag genomen omdat vermoed werd dat de auto niet verzekerd is, één bestuurder met een voorlopig rijbewijs reed rond met passagiers zonder rijbewijs, wat niet mag, twee personen hadden geen identiteitspapieren op zich, één iemand liet zich vangen met gsm-gebruik achter het stuur, een andere bestuurder had geen inschrijvingsbewijs in de wagen, twee andere auto’s waren niet geldig gekeurd, één iemand werd betrapt op het gebruik van drugs achter het stuur en er werd een onmiddellijke minnelijke schikking getroffen voor drugsbezit.