Bestuurder onder invloed beschadigt vier auto's 16 augustus 2018

02u30

Een patrouille in burger heeft woensdagochtend iets na 5.30 uur een man kunnen oppakken die een ongeval had veroorzaakt. De inspecteurs hoorden op de Quinten Matsijslei uur een geluid dat duidelijk afkomstig was van een verkeersongeval. Ze reden de Van Eycklei op in de richting van waar het geluid kwam. Ter hoogte van de Rembrandtstraat troffen ze een afgereden spiegel aan en meerdere beschadigde voertuigen. Een beetje verderop aan de Rubenslei stond een wagen met de vier knipperlichten aan. Toen de bestuurder de politie zag, reed hij verder maar de patrouilleploeg kon de man uiteindelijk tegenhouden op de Kasteelpleinstraat. De 21-jarige bestuurder bleek gedronken te hebben. (VTT)