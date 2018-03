Bestuurder naar ziekenhuis na tik van vrachtwagen 10 maart 2018

Een autobestuurder is donderdagavond laat afgevoerd na een ongeval in de Kennedytunnel. De achterzijde van zijn wagen kreeg in de richting van Nederland een tik van een vrachtwagen. Door de klap raakte de automobilist gewond en moest hij naar het ziekenhuis gebracht worden. De trucker bleef ongedeerd. Vooral de achterzijde van het voertuig raakte beschadigd, de schade aan de vrachtwagen was verwaarloosbaar. Er was tijdelijk hinder door het ongeval.