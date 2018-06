Bestuurder met 22 onbetaalde boetes gevat 02 juni 2018

De lokale politie heeft een Portugese bestuurder bij de kraag gevat die nog 22 onbetaalde verkeersboetes op zijn naam had staan.





Woensdag werd zijn nummerplaat opgepikt door een ANPR-camera en de verdachte werd iets later van straat gehaald door een anonieme motorpatrouille op de Noorderlaan. Hij kreeg een boete van 2.145 euro voorgeschoteld.





"Hardnekkige veelplegers of bestuurders met buitenlandse nummerplaten die de verkeersregels overtreden, kunnen op deze manier efficiënt worden opgespoord en op heterdaad betrapt worden", klinkt het bij de politie.





"Met automatische nummerplaatherkenning wordt er in beeld gebracht waar en op welke tijdstippen de overtreders zich in Antwerpen bevinden. Op basis van die analyse stellen anonieme motards zich strategisch op om de verdachten te vatten." (BSB)