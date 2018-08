Bestuurder gewond na knal tegen brug 11 augustus 2018

Een bestuurder van een personenwagen is donderdagavond gewond geraakt na een crash op de Oosterweelbrug in de haven van Antwerpen.





Om een nog onbekende reden week de automobilist plotseling van het wegdek af en knalde frontaal op een pijler van de brug. Door de klap zat hij gekneld in zijn voertuig en moest hij wachten op de brandweer om hem te bevrijden. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. (BSB)