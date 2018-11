Bestuurder en komaan rijden in op vriendengroepje aan Den Bonten Os: tot 18 maanden cel

16 november 2018

15u25 0 Antwerpen Twee jongemannen zijn veroordeeld tot 15 en 18 maanden cel voor een gewelddadig incident aan danscafé Den Bonten Os in Antwerpen. De tweede was herhaaldelijk met zijn wagen op een vriendengroepje ingereden.

De beklaagden, Salah H. (22) en Mohamed C., die in de auto zaten, kregen het op 6 maart 2016 aan de stok met een groepje vrienden voor danscafé Den Bonten Os aan de Bredastraat. Wat de aanleiding was, is nooit helemaal duidelijk geworden. Vast staat wel dat Salah H. uitstapte en slaags raakte met het groepje.

Op de motorkap

Volgens getuigen was Mohamed C. herhaaldelijk op het vriendengroepje ingereden. Een van hen belandde daarbij op de motorkap, maar kwam er zonder zware verwondingen vanaf.

Mohamed C. ontkende dat hij kwaadwillig op het groepje was ingereden. Hij was enkel naar zijn vriend gereden, zodat hij hem in de auto kon sleuren en wegrijden.

Salah H. werd ook nog vervolgd, omdat hij op 6 maart 2016 een autobestuurder met een balk had geslagen, toen die hem had aangemaand om wat sneller de straat over te steken. De twintiger is geen onbekende voor justitie: in april werd hij tot 12 jaar cel veroordeeld, omdat hij een vriend had neergestoken na een ruzie over een boete.