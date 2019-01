Bestuurder (27) gevat met op internet gekocht rijbewijs Sander Bral

15 januari 2019

17u27 0

De verkeerspolitie vernam maandag dat iemand al een jaar lang rondreed met een vals rijbewijs dat via het internet werd aangekocht. De bestuurder en het voertuig werden meteen opgespoord. In de loop van de avond werd het voertuig opgemerkt aan de Draakplaats en kon iets verderop door een anonieme patrouille gestopt worden. De verkeerspolitie vond aan het stuur effectief een bestuurder zonder geldig rijbewijs. Naast zijn vals rijbewijs legde de 27-jarige man ook nog een ander vals document voor. Het voertuig werd op bevel van het parket in beslag genomen.