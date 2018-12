Bestuurder (21) onder invloed van drank en drugs maakt brokken Sander Bral

24 december 2018

17u42 0

Een wagen blokkeerde zondagochtend meer dan een uur lang de tramsporen op het Asiadok-Oostkaai in Antwerpen-Noord. De wagen had ook enkele hekken meegesleurd en moest getakeld worden. De 21-jarige bestuurder werd door de politie naast zijn voertuig aangetroffen. Hij legde een positieve ademtest af en testte ook positief op het gebruik van drugs. Er werd bovendien een gebruikershoeveelheid cannabis aangetroffen. De bestuurder beweerde dat hij pas na het ongeval drugs had gebruikt en alcohol had gedronken.