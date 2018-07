Bestolen cafébaas vat zelf verdachte DERTIGER OPGEPAKT VOOR INBRAAK THE GREAT OLD PATRICK LEFELON NINA BERNAERTS

26 juli 2018

02u47 0 Antwerpen De bewakingsbeelden die Thomas Meersman van supporterscafé The Great Old vrijgaf, leveren wellicht al meteen resultaat op. Een collega-cafébaas herkende op de beelden een van de daders in zijn eigen café. Meersman ging er zelf achteraan en de politie kon de 35-jarige verdachte uiteindelijk oppakken.

Twee dieven hadden in de nacht van maandag op dinsdag de kluis van café The Great Old gestolen, goed voor zo'n 11.000 euro. Cafébaas Thomas Meersman deelde bewakingsbeelden waarop de dieven goed te zien zijn op sociale media, in de hoop dat de daders zo sneller gevonden werden. De beelden werden druk gedeeld, en dat leverde gisteren al meteen iets op. "Een alerte collega-uitbater achter de hoek kon een van de daders herkennen in zijn café", zegt Thomas Meersman. Daarop gaat Meersman zelf een kijkje nemen en belt hij de politie. Wanneer de vermoedelijke dader uit het andere café vertrekt, zet Meersman de achtervolging in. Het is uiteindelijk de politie die de 35-jarige man kan meenemen.





Mes

De verdachte moet nog verhoord worden. "Hij was onder invloed en hij had een mes op zak. Ik ben redelijk zeker dat hij de inbraak pleegde. Hij droeg zelfs dezelfde schoenen. Maar we zullen het onderzoek afwachten. Het zijn alleszins 36 spannende uren geweest."





In navolging van The Great Old, gaf het Thaise restaurant Mai Thai Cuisine gisteren zijn bewakingsbeelden vrij. "In de hoop dat de inbraken stoppen", zegt eigenaar Joachim Mels. Het restaurant heeft zijn deel van de inbraakellende wel gehad: vier inbraken in een half jaar. Zaakvoerster Ning toont waar de dieven de laatste keer, op 6 juni, het cilinderslot aan de voordeur afbraken en binnendrongen. Ning: "Het gebeurde op onze sluitingsdag. Iemand moet geweten hebben dat er toevallig meer geld dan gewoonlijk in de kassa was blijven liggen. De buit bedroeg ongeveer 1.400 euro."





Mai Thai Cuisine

De beelden van de bewakingscamera bij Mai Thai Cuisine vertonen grote gelijkenissen met de beelden die Thomas Meersman van café Great Old gisteren vrijgaf. Twee mannen met kappen dichtgesnoerd over hun hoofd. Telkens houden zij hun smalle zaklampen - of zijn het gsm's die als zaklamp dienen - in hun mond geklemd. Zo hebben zij de handen vrij om de boel te doorzoeken. Zaakvoerster Ning van Mai Thai Cuisine moest al twee keer een nieuwe kassa kopen en de sloten vervangen. "Onze camera's leverden vroeger onduidelijke beelden op. Die hebben wij recent ook vervangen en een maand later was het al prijs. De camera's maken infraroodbeelden en die zijn veel scherper. Deze daders moeten toch herkend kunnen worden? Volgens een restaurant in de Hoogstraat waar ook op 6 juni werd ingebroken, zou de verdachte net voor sluitingstijd zijn binnengesprongen om een take away-koffie te bestellen. Een personeelslid herkende de man op onze bewakingsbeelden."





Van de vier inbraken bij Mai Thai Cuisine is er nog geen enkele opgehelderd. "Daarom kan een beetje extra hulp geen kwaad denk ik", zegt eigenaar Joachim Mels en gaf de beelden vrij.