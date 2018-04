Beste kwartaal ooit voor haven 18 april 2018

02u56 0 Antwerpen We zijn nog maar een kwartaal ver, maar de haven vaart alwéér op recordkoers. De eerste drie maanden zijn er 7,1 procent méér goederen geladen en gelost dan van januari tot maart 2017.

Het voorbije jaar was met 223,6 miljoen ton goederenoverslag historisch. Toch lijkt Antwerpen gewoon op zijn elan door te gaan, met nu al 58,3 miljoen ton na een kwart van 2018. De containertrafiek steeg met 9,5 procent tot 32,6 miljoen ton.





Volgens haventopman Jacques Vandermeiren is de stijging sneller dan verwacht. "De huidige groeicijfers maken duidelijk dat een capaciteitsuitbreiding voor containers zich nog sneller opdringt dan voorzien", klinkt het. Daarmee verwijst de haventopman naar het lopende project over havenuitbreiding, al dan niet met een Saeftinghedok.





De tweede belangrijkste categorie goederen in Antwerpen, het vloeibaar massagoed, steeg met 4,6 procent tot 18,6 miljoen ton. Het droog massagoed klokte af op 3,4 miljoen ton en kan een groei voorleggen van 7,4 procent. Het conventioneel stukgoed daalde wel met 3,1 procent naar 2,5 miljoen ton. (BJS)