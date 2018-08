Beste bier én chocolade komt uit Antwerpen LOKALE ONDERNEMERS SCOREN OP INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN DAVID ACKE

02u29 0 Antwerpen Antwerpse ondernemers gooien hoge ogen op internationale wedstrijden met dé Belgische producten bij uitstek. Coup de Chocolat behaalde goud op de International Chocolate Awards met hun donkere variant Jerome, terwijl de Antwerpse Brouw Compagnie goud, zilver en brons won op de World Beer Awards 2018.

Bier en chocolade, het moeten zowat de meest bekende Belgische producten zijn in het buitenland. De Antwerpenaars achter Coup De Chocolat en de Antwerpse Brouw Compagnie hebben de reputatie van ons land alle eer aan gedaan op internationale wedstrijden.





In de categorie chocolade met meer dan 85 procent cacao wonnen Isabelle Quirynen en Tom Geens met hun product Jerome de gouden medaille op de Europese editie van de International Chocolate Awards. Dankzij dit puike resultaat gaat de chocolade in oktober naar Firenze voor de wereldfinale. Opvallend: het chocoladebedrijf bestaat pas sinds 2016. "Dit is best uitzonderlijk", zeggen Isabelle Quirynen en Tom Geens van Coup de Chocolat, die nog danig onder de indruk zijn van de onderscheiding. "Ik kan me niet herinneren dat er ooit een Belgische chocolademaker is doorgestoten naar de finale. Voor ons is het een bevestiging dat we goed bezig zijn. We stuurden dit jaar voor het eerst een reep op. Dat Jerome meteen uitgeroepen wordt tot beste donkere chocolade is ongelofelijk." Op de feedback van de jury is het nog even wachten. Midden oktober krijgt Coup de Chocolat de prijs overhandigd. Op dit moment zitten ze nog in wat waarschijnlijk het kleinste chocoladefabriekje ter wereld is, maar vanaf november verhuizen ze de productie van Antwerpen Noord naar linkeroever.





Bevestiging

In York, Engeland, was het dan weer feest voor Karen Follens en Johan Van Dyck. Het koppel achter de Antwerpse Brouw Compagnie behaalde met hun nieuwste bieren goud, zilver én brons op de World Beer Awards 2018.





Super Cadix werd uitgeroepen tot Country's Best en kreeg ook de hoogste onderscheiding in de categorie Hoppig Pilsbier. Tournee Antwerpen kreeg zilver in de categorie Blond Belgisch Speciaal Bier en Nonkel Pater behaalde brons als Donker Speciaal Bier. "We zijn bijzonder trots dat onze nieuwe bieren in de smaak vallen. Als kleine, onafhankelijke brouwerij hebben we niet de middelen en de mogelijkheden van de grote brouwerijen qua marketing of controle over de markt. Dat nu onze nieuwe bieren door professionele jury's bij de allerbeste gerekend worden, is dan ook een bevestiging voor heel het team van de brouwerij", vertelt Johan.





De drie bieren zullen geserveerd worden tijdens de Bollekesfeesten. De stand van de Antwerpse Biercompagnie bevindt zich op de Groenplaats.