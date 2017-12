Berucht café Brouwersvliet moet week dicht 02u48 2

Een café op de Brouwersvliet in Antwerpen moet een week dicht blijven. Het college bevestigde gisteren dat besluit van de burgemeester.





De politie kreeg sinds begin dit jaar 23 oproepen over incidenten en overlast in en voor café Charivari aan de Brouwersvliet. Er kwamen in totaal 17 processen-verbaal van. De kroeg sleept een slechte reputatie mee: ze is volgens de stad berucht als ontmoetingsplek voor criminelen. Onder vorige eigenaars werd ze ook al vaak gesloten.





De politie moest onder meer ingrijpen voor dronkenschap, diefstallen, nachtlawaai, vechtpartijen, druggebruik en drughandel. Soms ging het er hard aan toe. Zo vielen enkele mannen een vrouw aan die op het terras zat. Ze werd geslagen in het gezicht en gestampt in de buik en de rug. Agenten pakten dit jaar ook een man op die geseind stond voor een schietpartij. Hij wou het café binnengaan en had een revolver bij zich.





Verder betrapte de politie bij controles enkele klanten met gebruiksdosissen cocaïne op zak. De uitbaters van het café werkten meermaals niet mee met de politie. (PHT)