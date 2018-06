Beroepsverbod voor advocaat gehandhaafd 13 juni 2018

De raadkamer heeft het beroepsverbod voor strafpleiter Pol Vandemeulebroucke gehandhaafd. Dat verbod was hem opgelegd door een Antwerpse onderzoeksrechter, omdat er aanwijzingen zijn dat de advocaat zijn beroepsgeheim zou geschonden hebben. Hij zou informatie doorgespeeld hebben in een drugsonderzoek, waarbij begin dit jaar in Stabroek een lading van 443 kilo cocaïne in beslag werd genomen. De strafpleiter, die vaak verdachten in grote drugszaken zoals van de Aquino's bijstaat, ontkent ten stelligste. De onderzoeksrechter liet Vandemeulebroucke tien dagen geleden arresteren. In zijn kantoor in Antwerpen en bij hem thuis in Merksplas werden huiszoekingen uitgevoerd. Na afloop van de ondervraging werd Vandemeulebroucke vrijgelaten, maar hij kreeg een beroepsverbod voor drie maanden opgelegd. Gistermorgen vroeg advocaat Hans Rieder, die Vandemeulebroucke verdedigt in deze zaak, om dat beroepsverbod op te heffen. Het Antwerpse parket liet 's avonds weten dat de raadkamer de voorwaarden ongewijzigd laat. (PLA)