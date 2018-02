Bernaerts opent twee nieuwe zalen ONGEKEND WERK VAN 'SHITKUNSTENAAR' GESCHAT OP 400.000 EURO DIETER LIZEN

23 februari 2018

02u35 0 Antwerpen Op 15 maart opent veilinghuis Bernaerts in de Verlatstraat twee nieuwe zalen: 'Box' en 'Parcours'. Met de verbouwing wil Bernaerts topstukken al weken voor de veiling tentoonstellen en zo nog meer internationale kunstkopers naar Antwerpen lokken. Een nog ongekend schilderij van de conceptuele kunstenaar Piero Manzoni, geschatte verkoopwaarde 350.000 tot 400.000 euro, belooft een prima eerste lokvogel te worden voor de lenteveiling.

Wie de veilingzaal van Bernaerts wil betreden, doet dat niet noodzakelijk meer via de rode traploper richting de voormalige cinemazaal in de Verlatstraat. De nieuwe zaal Box op huisnummer 17 doet voortaan dienst als receptieruimte en burelen. Je kan er meteen in drie grote vitrines en een zwarte schilderijenwand ontdekken welke kunstpareltjes later onder de hamer komen. Wie het parcours vervolgt richting de zaal 'Parcours', ontdekt een expositiezaal met de absolute topstukken van de aankomende veilingen. Een prachtige houten vloer en slimme glazen doorkijk naar de centrale patio zetten de architecturale kwaliteit van het ontwerp van Stam architecten in de verf.





De naam Parcours is niet toevallig gekozen. "Werken die hier binnenkomen doorlopen een heel parcours: van de vaststelling van de authenticiteit, de taxatie tot het beschrijven, inventariseren, fotograferen en stockeren van de werken", zegt Peter Bernaerts. "Dat stockeren gebeurt nu hier, zowel in Box als Parcours. Het lokale en internationale cliënteel zal werk lang op voorhand in detail kunnen zien en bestuderen of er iets over opzoeken in een nieuwe bib. Dit geeft een nieuwe dimensie aan ons huis die je ook bij internationale veilinghuizen zoals Christie's of Sotheby's ziet."





Lenteveilingen

Op de eerste verdieping kwam er meer ruimte, licht voor nieuwe bureaus en een vlotte circulatie tussen de veilingzaal, de bureaus en de schilderijenafdeling.





De lenteveilingen (19 tot 22 maart) hebben naast inkttekeningen van Jan Schoonhoven, een metalen 'Christus' van Paul Van Hoeydonck en twee Frits Van den Berghe's die 78 jaar in bezit waren van het Gentse Museum van Schone Kunsten ook een internationale topper in petto. Een 'Achrome' (letterlijk 'zonder kleur') van Piero Manzoni, die dinsdag geschat werd op 300.000 tot 400.000 euro. Het stuk komt uit de collectie van de Antwerpse kunstenaar Guy Vandenbranden, die eind jaren '50 goed bevriend was met de Italiaanse kunstenaar.





Artist's shit

"Het gaat om een recent 'ontdekt' werk uit 1958. We zijn speciaal naar Milaan gevlogen om de authenticiteit te laten vaststellen bij de Fondazione Piero Manzoni. Daar werd bevestigd dat het om een echte Manzoni gaat en het werk zal ook in de officiële oeuvrecatalogus worden opgenomen", zegt Peter.





Piero Manzoni (1936-1966) werd amper 29 jaar maar deed in zijn jonge leven als kunstenaar flink wat stof opwaaien. Hij werd beschuldigd van plagiaat omdat hij net als Yves Klein vanaf 1958 monochrome abstracte schilderijen maakte. "Niet helemaal terecht, want waar Klein met zijn eigen gedeponeerde kleur Yves Klein blue werkte, stapte Manzoni zelfs af van kleur", zegt Bernaerts. "Hij wilde elke inmenging van de kunstenaar uitvlakken Hij drenkte voor zijn Achrome-reeks doeken in kaolien, (Chinese klei) en liet ze zo opdrogen." Zijn meest controversiële werk was ongetwijfeld 'Artist's shit' uit 1961 waarvoor hij zijn eigen uitwerpselen in 90 blikjes van 30 gram verkocht voor hun gewicht in 18-karaats goud, toen zo'n 37 dollar. In 2007 wisselde een van de blikjes, die volgens hardnekkige geruchten geen poep maar wel gips zouden bevatten, bij Sotheby's van eigenaar voor 120.000 euro.