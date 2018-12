Bereleuke kerst dankzij dokwerkers JEUGDAFDELING VAKBOND SCHENKT SPEELGOED AAN KANSARME GEZINNEN Dieter Lizen

27 december 2018

15u12 0 Antwerpen Enkele tientallen leden van de Youth Movement Antwerp Dockers, de jeugdwerking van de transportvakbond BTB, hield de afgelopen weken een inzameling van speel- en snoepgoed. De zakken werden bezorgd bij de voedselbedeling van 't Stroboerke en in het International Seamen's House, waar ze uitgedeeld worden aan minderbedeelde gezinnen en matrozen.

Dokwerkers zijn vaak stoere mannen en vrouwen maar ze hebben wel een hart van goud. Dat bewees de jeugdafdeling van BTB-ABVV voor dokwerkers en transporteurs onder 35 jaar door een kerst-inzamelactie te houden. Op die manier werden 20 volle tassen nieuw en tweedehands speelgoed en 50 zakken snoepgoed ingezameld.

Matrozen

Een deel van de ingezamelde spullen ging naar het International Seamen's House. "We voelen ons verwant met de matrozen van de schepen die we laden en lossen", zegt Rino Huysmans, die de actie mee in goede banen leidde. "Veel van die jongens zijn Filipijnen of Indiërs die weinig of niks hebben en vijf maanden van huis zijn om hun kroost een betere toekomst te bezorgen. Met een stuk speelgoed of een gezelschapsspel kunnen ze hun kinderen thuis blij maken. Met nog wat chocolade en snoepgoed maken we hun kerst helemaal goed."

Tweede goed doel waar de ophaling naartoe ging, was 't Stroboerke. "We doen elk jaar meerdere acties voor het goede doel", zegt Patrick Cockx, oprichter van de Antwerpse jeugdafdeling van BTB-ABVV. "Dit keer kozen we voor 't Stroboerke in Merksem omdat zij honderden mensen helpen de eindjes aan elkaar te knopen. Daar zijn ook heel veel gezinnen met jonge kinderen bij."

Donderdag en vrijdag wordt al het speelgoed uitgedeeld tijdens de wekelijkse voedselbedeling waar meer dan 1.760 gezinnen voor ingeschreven zijn. "De meeste mensen die hier komen, ongeveer 70 procent leeft van het OCMW, de 30 andere leven van een klein pensioentje. Heel vaak zijn het ook mensen die in collectieve schuldbemiddeling zitten", zegt Didier, coördinator van 't Stroboerke. "Het meeste krijgen we van verschillende bedrijven en supermarktketens zoals Colruyt, Delhaize. Een klein deel komt van de Voedselbank. Maar het is altijd fijn als er mensen zoals deze dokwerkers een actie opzetten."

De dokwerkers trokken grote ogen bij 't Stroboerke."

We zijn vorige vrijdag zakken met speelgoed gaan afzetten, net tijdens een voedselbedeling. Als je de vaak schrijnende verhalen van mensen die daar vaste klant zijn hoort, daar word je heel nederig van", zegt Patrick. "We waren zo onder de indruk dat we meteen hebben afgesproken ook in de toekomst nog acties voor het Stroboerke te organiseren."

Nog maar twee jaar

De Antwerpse jeugdwerking van de BTB-ABVV voor dokwerkers en transportarbeiders onder de 35 jaar bestaat nog maar twee jaar maar is heel actief. "Op initiatief van havenafgevaardigde Patrick Cockx zijn we twee jaar geleden een jeugdwerking gestart. Met succes, want nu zijn we met 50 leden en 15 daarvan zitten ook het uitvoerend bestuur", zegt Rino Huysmans.