Beperkte hinder bij De Lijn door staking 20 juni 2018

De staking bij De Lijn heeft gisteren hier en daar hinder veroorzaakt. Eén op de vijf bussen reed niet uit. De socialistische en liberale vakbond hadden opgeroepen het werk neer te leggen of te onderbreken voor een informatiesessie over de nieuwe cao. Door een overgang naar een nieuwe structuur verdwijnen tegen eind 2020 maximaal 286 van de circa 1.500 bediendenjobs, maar wel zonder naakte of collectieve ontslagen. Het gaat om mensen die met pensioen gaan, interims en externen van wie het contract niet verlengd wordt. 77 teamcoaches zullen voortaan de chauffeurs beter begeleiden. De chauffeurs van de christelijke vakbond en de onderaannemers gingen wel de hele dag aan de slag. (ADA)