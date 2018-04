Beneluxtrein moet extra shoppers lokken NIEUWE VERBINDING TUSSEN ANTWERPEN EN BREDA DUURT 33 MINUTEN PHILIPPE TRUYTS

10 april 2018

02u39 0 Antwerpen Ruim vijf jaar na het debacle van de Fyra rijdt er opnieuw een Beneluxtrein over de hogesnelheidslijn tussen Antwerpen en Nederland. Het stadsbestuur en de Antwerpse handelaars rekenen op flink wat extra toeristen en shoppers uit Breda en omgeving. De eerste trein werd maandagochtend met veel feestgedruis in Antwerpen-Centraal ontvangen.

De Noord-Brabantse stad Breda had sprookjesfiguur Roodkapje meegebracht, Antwerpen verwelkomde die vrolijke meid met Suske en Wiske. Roodkapje had even vrij gekregen van De Efteling. Dat park ligt op 25 kilometer van Breda. Wie daar uitstapt, kan rechtstreeks met de bus naar De Efteling. Op een uur moet je niet kijken: de trein rijdt zestien keer per dag tussen België en Nederland.





Een rit Breda-Antwerpen duurt 33 minuten, vanuit Brecht doe je er een kwartier over. Antwerps UNIZO-voorzitter Nico Volckeryck is er blij mee. Hij deelde maandag al cadeaubons uit aan de Nederlandse delegatie. "De Fyra heeft slechts een goede maand gereden (van december 2012 tot januari 2013, red.), maar dat verschil voelden we. Het kan haast niet anders dan dat deze Beneluxtrein een boost geeft aan shoppers uit Breda. De trein is ook een alternatief voor wie liever niet met de auto naar Antwerpen komt."





Trouwste klanten

Philippe Thewissen (vzw Meir) verwacht ook meer volk uit de Noorderkempen. "Of het nu Brecht of Breda is, alle beetjes helpen. De jongste tijd voelen we dat mensen minder aan kleding uitgeven en méér aan technologie. Nederlanders zijn onze trouwste klanten, zonder hen gingen we kapot."





Schepen van Middenstand Koen Kennis (N-VA) rekent erop dat de nieuwe verbinding de nodige 'extra procentjes' bezoekers naar Antwerpen brengt. "Hoewel we ondanks de vele werken nog steeds goed bereikbaar zijn, is de trein een troef. De regio Breda-Tilburg-Eindhoven ligt plots een stuk dichterbij."





Paul Depla, de socialistische burgemeester van Breda, spreekt over een historische dag. "Naast het toeristische potentieel met onder meer de Efteling is de trein ook voor het bedrijfsleven van groot belang. We liggen met Breda een uurtje van Zaventem en van Schiphol (de luchthaven van Amsterdam, red.). Daarmee moeten we extra hoofdkwartieren kunnen lokken."





Reizigersorganisatie TreinTramBus vindt de nieuwe verbinding een goede zaak. Maar ze zijn minder te spreken over de tarieven en het gebruiksgemak. "In het station Noorderkempen in Brecht kun je enkel van 6 tot 14 uur een kaartje naar Breda kopen. Voor 26 kilometer is 10,40 euro ook duur. Erg jammer is dat er een vroege trein van Breda naar Brussel en een late van Brussel naar Breda ontbreekt. Het eerste vertrek om 7.42 uur vanuit Breda is te laat."