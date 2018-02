Benefiet voor De National 15 februari 2018

Een van de laatste films die begin de jaren '70 in de recent herontdekte National gedraaid werd, was een typische spaghettiwestern. Daarom serveert De National zondag 18 februari een spaghettislag ten voordele van de restauratie van de zaal. Er is keuze tussen het middag- of avondeten. Een filmvoorstelling in de zaal is nog niet mogelijk. Met de spaghettislag wil de werkgroep geld inzamelen voor de verdere restauratie van de oude cinemazaal. Dit jaar is het daarenboven 100 jaar geleden dat de cinema de deuren openzwaaide, de werkgroep wil in september dan ook opnieuw open gaan. (NBA)