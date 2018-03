Benefiet voor Bertha (11) brengt 20.000 euro op 05 maart 2018

De benefietexpo voor Bertha, het 11-jarige meisje dat aan de zeer zeldzame ziekte van Wolfram lijdt, heeft volgens mama Sophie Recour zo'n 20.000 euro opgeleverd. De opbrengst gaat naar de Eye Hope Foundation en wetenschappelijk onderzoek.





Het verhaal van Bertha maakte veel indruk op artiesten zoals Herr Seele en Werner Mannaers. Zij schonken dan ook wát graag kunstwerken voor de tentoonstelling 'Vervormd gezicht', die het voorbije weekend in de Antwerpse Academie liep. Een allesbehalve toevallig gekozen thema, want Bertha ziet door haar ziekte de werkelijkheid anders dan gezonde kinderen. Overigens droegen ook heel wat kinderen van 6 tot 14 jaar oud bij tot de expo, ze maakten in totaal 300 tekeningen. Verschillende kunstenaars kwamen Bertha en haar familie een hart onder de riem steken: onder hen Werner Mannaers, Wouter Feyaerts, Cel Crabeels, Ida Wollens en Tinka Pittoors. (PHT)