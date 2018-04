Bende gevat die spaarrekeningen bejaarden leeghaalde 13 april 2018

02u55 0 Antwerpen De recherche van de lokale politie van Antwerpen heeft een vierkoppige dievenbende kunnen betrappen en arresteren. De politie was al sinds november bezig met het onderzoek naar de bende, die zich van Luik naar Antwerpen had verplaatst.

De bende ging zeer listig te werk, ze viseerde gepensioneerden in supermarkten en bankkantoren en keek mee hoe die de pincodes van hun bankkaarten gebruikten. Daarna werden de slachtoffers achtervolgd tot in hun eigen woningen waar ze werden aangesproken door de zogezegde nieuwe buren. Op die manier kon de bende de woningen betreden en op zoek gaan naar de bankkaarten van hun slachtoffers. Wanneer ze hun buit hadden, haalden ze zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld af.





Daarbij schreven ze zelfs het geld van spaarrekeningen over op zichtrekeningen zodat ze het spaargeld konden afhalen. Uiteindelijk werden de verdachten op heterdaad betrapt en kon de politie meer dan vijfentwintig mogelijke diefstallen achterhalen dankzij vier huiszoekingen.





De rechter zal moeten beoordelen of de feiten bewezen zijn. Het parket tilt zwaar aan de diefstallen omdat de bende bewust misbruik maakte van ouderen in onze maatschappij. (BSB)