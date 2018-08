Ben Klock en hiphop bovenaan affiche Laundry Day 21 augustus 2018

Op 1 september sluit Laundry Day het festivalseizoen in Antwerpen af. De affiche kreeg gisteren nog twee laatste extra namen toegevoegd: Ben Klock en Roméo Elvis. De Duitse techno-dj Ben Klock staat erom bekend sets van 15 uur en langer te spelen in de Berlijnse club Berghain en sluit de Ampère stage af. Voorts trekt Laundry Day dit jaar graag de kaart van de hiphop. Roméo Elvis, chouchou van de Brusselse hiphop is bij ons niet van de radio te branden met singles als Diable en Bruxelles Arrives. Hij mag de Fire is Gold hiphop stage afsluiten.





Het hiphoplabel TopNotch krijgt zelfs een eigen stage met enkel Nederlandstalige rap en hiphop uit Nederland en België. Onder meer Kleine Ben & King B, twee broers van 17 en 18 van Linkeroever komen er hun nieuwe single voorstellen. Ze rappen al sinds ze 11 en 12 zijn, maar werden intussen jongvolwassenen, ook op muzikaal vlak. In 'Niets is wat het lijkt' vertellen ze hun eigen levensverhaal en hoe ze opgroeiden zonder vader in een achterstandswijk. Toch blijft hun muziek positieve vibes verspreiden. Andere toppers op de affiche van het festival aan de Middenvijver zijn Blackwave, Booka Shade, De jeugd van tegenwoordig, Fritz Kalkbrenner, Jeff Mills, Lil Kleine en Richie Hawtin. (DILA)