Belgische top wil EK-limiet halen 01 maart 2018

02u32 0

Zwemmen Antwerp

Diamond Speedo Race

Op 3 en 4 maart wordt de Antwerp Diamond Speedo Race georganiseerd. Een meeting die tot de verbeelding spreekt in Europa. Doel is de kwalificatie voor het EK 2018 in Glasgow en het EJK in Helsinki. "Er is veel buitenlandse concurrentie present om onze Belgische zwemmers te doen pieken", stelt Philippe Blankers. Fanny Lecluyse, Valentine Dumont en Louis Croenen (Shark Nijlen) hebben het EK-ticket al te pakken. Nu zijn coryfeeën Kimberly Buys, Anke Geeroms, Lotte Goris, Anke Vanlommel en Fleur Vermeiren aan zet. En ook Pieter Timmers, Emmanuel Vanluchene, Lorenz Weiremans, Sébastien De Meulemeester, Dries Vangoetsenhoven, Joeri Verlinden, Noah Martens, Thomas Thijs, Sjobbe Luyten en Alexandre Marcourt bij de mannen. Buitenlandse uitdagers zijn er bij de vleet. (PLG)