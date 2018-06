Belgian Company sluit deuren: "Drie jaar werven nekken ons" 12 juni 2018

02u45 0 Antwerpen De flagshipstore van modelabel Belgian Company in de Lombardenstraat houdt het eind juli voor bekeken. "Ik heb drie jaar gevochten voor mijn zaak. Maar de stad heeft ons laten stikken", zegt eigenaar Koen Grandry.

Een droom die stukgeslagen is: zo voelt Mortselnaar Koen Grandry zijn beslissing aan. "Ik ga nu online verder. Maar of ik nog ooit een winkel open, dat weet ik vandaag niet." Hij wijst de stad met de vinger. Omdat ze volgens hem haar eigen regelgeving niet volgt. "Als er op de Groenplaats wordt gewerkt, staan de werfcamionettes in onze straat. Vorig jaar hadden we overlast door cementstof. Er is nooit opgetreden. We zijn ook nog eens de dupe van de wrevel tussen de stad en de politie. Die verbaliseert niet meer sinds de werforganisatie in handen van de stad is."





Ketens

Vooral schepen van Middenstand Koen Kennis (N-VA) moet het ontgelden bij Grandry. "Hij knipt lintjes bij Primark. Maar die grote ketens vind je in andere grote steden. Toeristen zoeken de winkels die het verschil maken. De stad kiest voor het geld van de groten en maakt de kleine handelaars kapot. Er komt gewoon geen einde aan de vele werven en naar enige steun mogen we fluiten."





(PHT)