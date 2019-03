Bekende dakloze Graeme krijgt begrafenis op Schelde ADA

06 maart 2019

De bekende dakloze Engelsman Graeme White zal in april begraven worden. Graeme liet voor zijn dood verstaan dat hij graag gecremeerd wilde worden en dat zijn as nadien neergelaten moest worden in de Schelde. Die wens zal ook gerespecteerd worden. Wanneer de as neerlating zal plaatsvinden is nog niet duidelijk maar dat zal sowieso pas ergens in april zijn omdat de nieuwe locatie van de te waterlating op het Antwerpse Zuid pas midden april klaar zal zijn.

Antwerpen was de eerste stad langs de Schelde die dergelijke te waterlating van een ecologische urne wetterlijk regelde. Sinds 2017 ging dat door op de site Memento Scaldis - Afscheid aan de Schelde achter het Loodswezen. Maar die locatie moest veranderen omdat NV De Vlaamse Waterweg vroeger dan gepland wilde starten aan de heraanleg van de kaaien.

Graeme overleed vorige week donderdag in het Stuivenbergziekenhuis. Hij lag een week op intensieve zorgen.

De exacte datum van de Graeme zijn begrafenis ligt nog niet vast.

