Bekend hoekpand van architect Alfons Van Brakel tegen de vlakte ADA

08 januari 2019

16u00 0

Het leegstaande pand op de hoek van de Sint-Jansvliet en de Scheldekaaien wordt deze week afgebroken. Hier zal het doorgaand verkeer hinder van kunnen ondervinden. Zo zal er maar één rijstrook in elke richting beschikbaar zijn. Voetgangers kunnen wel gewoon passeren en ook de parking op de Scheldekaaien blijven toegankelijk. Tegen midden maart zouden de werken achter de rug moeten zijn.

Het appartementsgebouw Widdershoven behoort tot het latere oeuvre van Alfons Van Braekel, die als architect actief was vanaf 1912 tot zijn overlijden in 1959. Hij onderscheidde zich tijdens de vroege jaren 1920 zowel met ontwerpen beïnvloed door het baksteenexpressionisme van de Amsterdamse School, als door de Frans georiënteerde art deco. Tijdens de jaren 1930 situeerde zijn architectuur zich tussen een zakelijke art deco en een ingehouden modernisme. Zijn belangrijkste realisatie uit deze periode is het appartementsgebouw van de Etablissements Carlier uit 1935 op de hoek van Meirbrug en Schoenmarkt. Vergelijkbaar met het complex Widdershoven is de meergezinswoning Cochez uit 1935 op de hoek van Volhardingstraat en Alfred Coolsstraat.