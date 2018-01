Bejaarden palmen schaatsbaan in 02u32 0 Klaas De Scheirder De bewoners van woonzorgcentrum Bilzenhof waagden zich ook aan een wedstrijdje hockey.

Het is stilaan traditie aan het worden: tientallen bejaarden uit woonzorgcentra in Antwerpen die de schaatspiste voor een uurtje inpalmen. Vanuit hun rolstoel genieten ze van enkele rondjes rond Rubens en een stevige ijskockeypartij. Onder hen ook Lydia De Pré (73) uit woonzorgcentrum Bilzenhof. "Ik deed vroeger aan kunstschaatsen samen met nog vijf andere meisjes. We vormden een groepje en deden mee aan verschillende wedstrijden." Voor Lydia was het de eerste keer dat ze zich terug op het ijs begeeft. "Hier kijk ik al lang naar uit. Het doet me terugdenken aan hoe het vroeger was." Onder de schaatsers bevond zich ook Jos Verhulst (87), papa van Studio 100-baas Gert Verhulst. Al was hij er bijna niet bij want tijdens de feestdagen gaat de familie Verhulst traditioneel op reis. Zoonlief Gert was er niet om Jos voort te duwen. "Jammer, want Gert is een begenadigd schaatser. In elk geval veel beter dan ik", lacht Jos. (ADA)





Klaas De Scheirder Lydia (73) en Jos (87), de vader van Gert Verhulst, waren ook van de partij.

Klaas De Scheirder