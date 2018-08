Bejaarde man lichtgewond 07 augustus 2018

Aan de Schijnpoortweg is zondagmiddag een 88-jarige man lichtgewond geraakt bij een ongeval. De fietser werd iets voor twee uur aangereden door een wagen die net de snelweg had verlaten en de afrit van Deurne nam. De 41-jarige vrouw die achter het stuur zat, wilde rechts afdraaien en keek daarvoor naar links om te kijken of er fietsers aan kwamen rijden. Ze had niet gezien dat er een fietser langs rechts naderde. De bejaarde man viel op de grond. Onder begeleiding van een MUG-team werd het slachtoffer naar het Stuivenbergziekenhuis gebracht. (BSB)