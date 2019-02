Begonnen met kotfeestjes te organiseren, nu op lijst van Forbes 30 Under 30: Antwerpse tweeling scoort met mixdrinks Dieter Lizen

15 februari 2019

18u53 0 Antwerpen De Antwerpse tweelingzussen Raissa en Joyce de Haas, medeoprichters van Double Dutch drinks, hebben een plekje gekregen op de prestigieuze Forbes 30 under 30-lijst in de categorie Retail en E-commerce. Ze werden gekozen uit meer dan 8.000 nominaties.

Geboren in Nederland, daarna verhuisd naar Turnhout, gewoond en gestudeerd in Antwerpen en nu al vier jaar naarstig aan de weg aan het timmeren in Londen. Dat is een beetje het parcours van de tweelingzussen Raissa en Joyce De Haas die de lijst van 30 meest belovende Europese retail en e-commercebedrijven van het zakenblad Forbes aanvoeren.

Meest beloftevolle start-up

“Onze ouders waren altijd al gebeten door drankjes. Ze hielden vaak tastings met exclusieve champagnes, wijnen en sterke dranken. We gingen allebei TEW studeren in Antwerpen en daar hebben we dat op kot zo’n beetje overgenomen. We gaven elke dinsdag en donderdag een kotfeestje. Onze medestudenten moesten flessen speciale sterke drank meenemen en wij mixten in onze keuken daar lekkere softdrinks bij. Meestal softdrinks die een stapje verder gingen dan de gewone tonic of limonade. Na onze studies zijn we in de bank- en finance wereld beland, maar we zagen toch meer in het ondernemerschap. We gingen Technology & Entrepeneurship studeren in Londen. Via een geslaagde thesis over onze innovatieve tonics wonnen we een award voor meest beloftevolle start-up. Van dan is de bal aan het rollen gegaan.”

Louis Vuitton

In het assortiment van Double Dutch zitten nu 10 softdrinks: van indian tonic over soda water tot frisdrankjes van komkommer-watermeloen en veenbessen met gember. “We exporteren momenteel naar 24 landen waaronder de meeste Europese landen, Hongkong, Zuid-Afrika en Singapore. We zijn ook in 4.500 bars en restaurants in Londen te verkrijgen. We werken samen met de luxewarengroep LVMH van Louis Vuitton en Moët et Chandon samen om een nieuwe premium mixer te ontwikkelen.”

Richard Branson merkte het zakelijk talent van de zusjes al op in 2015 en dankzij zijn Foodpreneur award konden ze een deal uit de brand slepen met Target, een grote supermarktketen in de VS. “De deal is toen on hold gezet, maar dit jaar gaan we wel van start met Target. We gaan verkopen in de belangrijkste steden van de VS, dus het wordt een spannend jaar voor ons”, zegt Joyce. “We hopen ook dat via de notering in de Forbes 30 Under 30 nog meer internationale deuren zullen opengaan.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.