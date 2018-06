Begijnenvest na bouwverlof afgewerkt 30 juni 2018

Na het bouwverlof zullen aannemers het laatste stukje van de Begijnenvest afwerken. Er moet dan nog enkel een toplaag komen op de vernieuwde weg.





De straat ligt al ruim een jaar open voor de extensieve vernieuwing van de bijna middeleeuwse riolering. Het is nog wat geduld oefenen voor de bewoners en gebruikers van de Begijnenvest want alhoewel de straat open is voor verkeer, blijft het zonder toplaag erg moeizaam fietsen of rijden. "Dat klopt inderdaad. We hebben wat problemen gehad met het kruispunt aan de Schermerstraat. Een complex probleem met de riolering, die werken hebben voor een vertraging op de hele lijn gezorgd. Nu in augustus na het bouwverlof wordt het hele gebied eindelijk voorzien van een toplaag", vertelt districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA). (NBA)