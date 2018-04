Begijnenstraat op de schop 27 april 2018

Rio-Link en district Antwerpen vernieuwen in het najaar van 2018 de riolering en de bestrating in de Begijnenstraat, de Bredestraat en de Rosier.





Vanaf 3 mei zal de waterleiding in de Begijnenstraat vernieuwd worden. Tegelijkertijd zullen ook andere leidingen vernieuwd worden. Hiervoor dient het voetpad en een stuk van de rijbaan opengebroken te worden.





Tussen 3 en 24 mei zal de Begijnenstraat afgesloten zijn langs de zijde van de Aalmoezenierstraat/ Rosier. De straat wordt dan doodlopend en dubbelrichting vanaf kruispunt met de Bervoetstraat/ Sint-Rochusstraat.





Tussen 25 mei en 8 juni 2018 zal de Begijnenstraat afgesloten zijn langs de zijde van de Bervoetstraat/ Sint-Rochusstraat. De straat wordt dan doodlopend en dubbelrichting vanaf kruispunt met de Aalmoezenierstraat/ Rosier. (BJS)