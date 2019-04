Befaamde Chinese opera landt in De Nieuwe Vrede philippe truyts

16 april 2019

16u30 0 Antwerpen China en het Antwerps district Berchem hoeven niet altijd ver van elkaar te liggen. Volgende week, op dinsdag 23 april, treedt de befaamde Jiangsu Huai Opera met het veelvuldig gelauwerde stuk ‘The Small Town’ op, in zaal De Nieuwe Vrede. Bijzonder, want nooit eerder werd deze opera buiten Azië opgevoerd.

Als u geen Chinees begrijpt: geen nood. “Om de cultuurliefhebbers ten volle te laten genieten, ondertitelen we alles in het Engels op grote schermen”, vertelt Miki Dai. Deze Chinese zakenvrouw werkt al tien jaar in Amsterdam. De Chinese opera heeft een traditie van meer dan 2.000 jaar. De artiesten zijn atleten: ze trainen vaak al van in hun kinderjaren intensief. Een bekende leerling was kungfu-ster Jacky Chan. ‘The Small Town’ is moderner, ook in scenografie. Voor de opvoering krijg je trouwens uitleg in een lezing over traditie en innovatie in de Chinese opera.

Het verhaal van ‘The Small Town’: een rijke zakenman keert na 30 jaar terug naar een kleine stad. Hij wil de man vinden die hem destijds redde en heeft een cadeau bij van 5 miljoen Yuan (circa 670.000 euro). Een leraar moet meezoeken naar de vermiste held. Een dilemma dringt zich stilaan op: moet hij doorgaan met zoeken of proberen om het geld op te strijken?

Opvoeringen: 23 april om 16 uur (try-out) en 20 uur, Vredestraat 16-22, 2600 Berchem. Tickets: € 18 (https://www.eventbrite.co.uk/e/the-small-town-a-modern-chinese-theatre-huai-opera-sponsoredby-jiangsu-art-fund-in-belgium-tickets-57172686043)