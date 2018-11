Beestige expo Instinct wint Museum Product Award 2018 ADA

15 november 2018

Het MAS is samen met de MASshop de trotse winnaar van de derde editie van de Museum Product Award 2018. Zowel de publieksjury als de professionele jury en minister Sven Gatz kozen de productreeks bij de expo Instinct als sterkste van negen inzendingen. Als winnaar mag het MAS in maart 2019 deelnemen aan de wedstrijd voor Best Product Award van the Association for Cultural Enterprises en een presentatie geven op hun congres in Brighton. De prijs is uitgereikt door FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

‘Instinct’ is een unieke tentoonstelling gemaakt door het jongerenteam van het MAS. De jongeren bedachten daar ook de productenreeks bij die bestaat uit een verzameling van onder meer notitieboekjes, magneten en stoffen tassen met een design dat gebaseerd is op de objecten uit de expo. Ze vallen op door hun design met fabelachtige dieren die ook in de museumzaal terug te vinden zijn.