Beestig initiatief van Karel De Grote Hogeschool: knuffelhonden helpen studenten ontstressen Dieter Lizen

28 januari 2019

18u06 0 Antwerpen De Karel De Grote Hogeschool doet er alles aan om haar studenten in de watten te leggen. Om de terugkeer naar de schoolbanken na de blok en examens te verlichten, nodigde Karel De Grote 11 knuffelhonden uit op drie van hun Antwerpse campussen. Maar volgens de wetenschap werkt het: “Honden aaien werkt stressverlagend en maakt gelukshormonen vrij.”

Is het leven van die arme studenten dan echt zo zwaar dat er aaibare honden aan te pas moeten komen? “Het initiatief kwam er eigenlijk door Blue Monday. De meest grijze, depressieve dag van het jaar viel eigenlijk vorige week, maar voor onze studenten kleurt deze maandag nog iets ‘grijzer’ omdat ze voor het eerst terug op de schoolbanken verwacht worden na de blok en de examens. Het is vandaag de start van de derde periode: de dagen zijn donker en de winter duurt lang. Dan kunnen ze dus wel een oppepper gebruiken. En sowieso is elk excuus goed om de studenten gelukkig te maken”, vertelt Inge Lories, woordvoerder van de Karel de Grote Hogeschool. “Het werkt ook echt. Behalve het gelukshormoon endorfine wordt tijdens het aaien ook oxytocine aangemaakt. Dit hormoon verlaagt stress en daarmee de bloeddruk en hartslag.”

Pootje geven

Op de campus Zuid van KdG was de actie met honden Mona, Roxy, Buddy en Basiel alvast een groot succes. Vooral de meisjesstudenten bleven plakken in het hoekje met de honden om ze te strelen of voor een koekje pootjes te laten geven. “Het is gewoon leuk om even met de honden te spelen. Ze zijn dol op de aandacht en wij kunnen eventjes aan iets anders denken dan aan die examens. Want wij moeten nog één examen afleggen omdat we op Erasmus geweest zijn”, zegt Amy Meismans, derdejaarsstudente orthopedagogie. “Ik heb thuis een kat, maar van zo’n kwispelstaartende hond krijg je toch wel iets meer terug. Het werkt echt wel stressverlagend, al is het effect dan wel maar tijdelijk!”, zegt Nouna Rijcken.

De actie verliep wel iets anders dan aanvankelijk gepland. “Eigenlijk wilden we met de honden rondgaan in de aula’s, maar van dat plan zijn we afgestapt. Sommige studenten hebben een heilige schrik voor honden en door een apart hoekje te organiseren op de benedenverdieping kon wie dat wilde contact zoeken met de beestjes”, zegt begeleidster Laurie Simoen van de vzw Aap (Animal Assisted Projects). “Normaal mochten ze ook met de dieren gaan wandelen, maar buiten regent het zo hard dat we nu vooral binnen blijven met onze viervoeters”

Start van traditie

De honden vonden het blijkbaar allemaal best. “”Buddy en Roxy léven voor dit soort dingen, ze genieten enorm van de aandacht van de studenten”, , zegt baasje Veronicque Van Uytvanck. “Het zijn allebei asielhonden, maar door ons getraind en opgeleid. Ze zijn heel erg sociaal en speelden ook al mee in Vlaamse films en series zoals Resurrection en Cordon”.

De Karel de Grote Hogeschool kreeg zoveel positieve respons van de studenten dat ze van het initiatief een jaarlijks weerkerende traditie wil maken.