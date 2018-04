Beerschotfans vallen politie aan DERBY ONTPLOFT RUIM UUR NA MATCH: 29 MAN AANGEHOUDEN SANDER BRAL & PHILIPPE TRUYTS

30 april 2018

02u38 0 Antwerpen Ruim een uur bleef het vrij kalm na een scoreloze Antwerpse derby. Stilte voor de storm. Toen de supportersbussen van Antwerp vertrokken, keerde een 300-tal Beerschot Wilrijk-fans zich tegen de politie.

De politie had lessen getrokken uit de rellen na de derby in Deurne op 15 april. Agenten grendelden lang voor de match het kruispunt van de Julius de Geyterstraat en de VIIde-Olympiadelaan af met prikkeldraad. Zo konden de supportersbussen van Antwerp probleemloos aankomen en vertrekken. 's Ochtends waren al negen Nederlandse voetbalfans van FC Groningen uit café Het Nieuw Stadion geplukt. De hooligans van Groningen staan aan de kant van Beerschot Wilrijk, Antwerp geniet de steun van Willem II (Tilburg). En dan waren er nog de huiszoekingen van afgelopen week, waarbij 17 hooligans werden opgesloten.





Het mocht niet baten. Nochtans was het nabij het afgezette kruispunt eerst rustig. "Enkele tientallen supporters van Beerschot Wilrijk hielden de barrière in het oog, maar er hing weinig spanning in de lucht", zeggen getuigen. Het vertrek van de Antwerp-bussen werkte als een rode lap op een stier. "Plots stormden zo'n 300 paars-witte supporters over de VIIde-Olympiadelaan naar het kruispunt", klinkt het. "Velen onder hen waren gemaskerd met sjaals en zonnebrillen. De politie stuurde versterking vanuit de Julius de Geyterstraat en gebruikte bij een eerste confrontatie pepperspray." De agenten zette combi's in om de massa op te vangen, maar tevergeefs. De herrieschoppers bekogelden de wagens. Daarop volgden de eerste arrestaties.





Waterkanon

De politie pakte uit met een machtsontplooiing vanuit de De Bruynlaan. Er vormde zich een front met aan één zijde de paars-witte groep en aan de andere een muur van politie met wapenstokken en schilden, twee waterkanonnen en gepantserde wagens. De politie maande met luidsprekers aan om het kruispunt te verlaten, maar dat werd keer op keer genegeerd. Daarop chargeerde de politie, tot aan café Athletiek, waar ze met het waterkanon op het terras mikte.





Politiewoordvoerder Wouter Bruyns: "We wilden vooral voorkomen dat er een confrontatie kwam met de bezoekende supportersbussen. Toen er met stenen en andere projectielen naar de agenten werd gegooid, moesten we wel reageren met pepperspray en sproeiwagens. Eén agent geraakte lichtgewond. De schade aan onze voertuigen moeten we nog opmeten."





Achter gesloten deuren

Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever: "De politie was goed voorbereid en heeft net als twee weken geleden in Deurne ook vandaag kordaat gereageerd. Er waren al strikte maatregelen genomen na de vorige match, met heel wat stadionverboden. We gaan de evaluatie van de politie grondig opvolgen."





De felbevochten derby, met een terecht gelijkspel en een enorme sfeer in het stadion, was snel vergeten. Een derby achter gesloten deuren is helaas niet langer een ondenkbaar scenario.