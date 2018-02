Beerschotfans huldigen 'eremateriaalman' Jos 26 februari 2018

02u25 0

Mooi moment voor aanvang van de voetbalwedstrijd Beerschot-Wilrijk-Lierse van gisterenmiddag: Beerschots 'eremateriaalman' Jos Van Hout werd door club en supporters in de bloemetjes gezet voor zijn jarenlange inzet. Van Hout sukkelde onlangs wat met zijn gezondheid, maar is inmiddels aan de beterhand en dat was de ideale gelegenheid om hem te huldigen. De Kielse spionkop ontvouwde een groot spandoek met als opschrift: 'Jos Van Hout, van staal, van diamant, maar vooral van goud'.





Aan de overkant van het stadion waren er minder fraaie taferelen te zien. Vanuit het bezoekersvak werd een paar keer Bengaals vuurwerk op het veld gegooid. Tijdens Lierse-Beerschot begin januari kwam het nog tot zware ongeregeldheden tussen beide supportersclans. Zo'n vaart liep het gisteren gelukkig niet, al was de houding van bepaalde Lierse aanhangers natuurlijk wel ongepast.