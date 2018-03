Beerschot Wilrijk zet groot scherm voor titelreturn 06 maart 2018

02u44 0

Beerschot Wilrijk zal voor de return van de finalematchen tegen Cercle Brugge een tv-scherm van 100 vierkante meter plaatsen in het Olympisch Stadion. Zo kunnen supporters die de verplaatsing niet kunnen meemaken toch in groep naar de ontknoping van de titelstrijd kijken. Het scherm zal worden opgesteld voor tribune 3, die plaats biedt aan iets meer dan 4.500 toeschouwers. De poorten (en togen) van het stadion gaan open om 18 uur. De toegang is gratis, maar om organisatorische redenen vraagt de club wel dat geïnteresseerden vooraf een ticket reserveren. Dat kan online of via Beerschotse ticketcorner. Meer info over de ticketreservatie kan u eerstdaags vinden op de website van Beerschot Wilrijk. De mannen van het Kiel verdedigen zaterdagavond een 1-0 zege uit de heenmatch. (KDC)